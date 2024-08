Thomas Bach: « Khelif est une femme, et il n'y a absolument aucun doute à ce sujet »

Leprésident du Comité International Olympique, Thomas Bach, a fortement critiqué les discours de haine et de discrimination auxquels la boxeuse algérienne Imane Khelif a été confrontée durant les Jeux Olympiques actuels. Il a affirmé que son organisation ne participerait pas à ce qu'il a qualifié de guerre cultuelle alimentée par des rumeurs malveillantes.

Lors d'une conférence de presse, Bach a répondu aux questions des journalistes concernant la boxeuse algérienne : « Imane Khelif est une femme, et il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons effectué des tests approfondis pour le prouver. Elle est née, a grandi et a vécu comme une femme, et a concouru en tant que femme pendant toutes ces années sans aucun problème ».

Il a ajouté : "Ce que nous avons vu au cours des dernières 48 heures, c'est que certains veulent modifier la définition de ce qu'est une femme et ce qu'est un homme. C'est pourquoi tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à apporter une preuve scientifique de ce que vous propagez et de ce nouveau concept de femme que vous avancez. Nous sommes prêts à vous écouter"

Bach a exprimé son indignation face à la campagne violente dont la boxeuse algérienne a été victime, déclarant : « Nous ne participerons pas à cette guerre politique et culturelle que vous avez créée avec ces rumeurs. Permettez-moi de dire que ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures sur les réseaux sociaux, la haine et la violence dont a été victime que la championne algérienne Imane Khelif ont été alimentées par cette agenda inacceptable».

Dans ce contexte, Imane Khelif a reçu des messages de soutien de la part de nombreuses entités et personnalités, tant nationales qu'internationales. La Fédération Algérienne de Football a publié un message de soutien sur ses réseaux sociaux, affirmant : « La Fédération Algérienne soutient et défend notre championne Iman Khelif. » Le compte officiel de l'Usm Alger a également exprimé son soutien, tout comme le compte officiel du CR Belouizdad avec le hashtag « #NousSommesImaneKhelif » et le message « Imane Khelif, championne d'Algérie ». Le dernier soutien notable est venu de la star mondiale DJ Snake, qui a publié une photo de la boxeuse algérienne et l'a encouragée à decrocher la médaille olympique.

Imane Khelif se prépare aujourd'hui à affronter la Hongroise Luca Hamori en quart de finale, prévu à 16h22, heure algérienne. Une victoire lui garantirait la première médaille pour l'Algérie lors de ces Jeux Olympiques.