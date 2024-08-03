مولودية الجزائر تدشن المنافسة الإفريقية في هذا الملعب

سيخوض نادي مولودية الجزائر، بطل الرابطة الأولى موبيليس للموسم 2023-2024، مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لرابطة كأس إفريقيا لكرة القدم، أمام نادي واتانقا الليبيري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بدلا من مونروفيا، حسبما أعلن عنه العميد اليوم السبت على مواقع الاتصال الاجتماعي.

وكتب بطل الجزائر:" لقد برمجت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لرابطة البطال الإفريقية بين نادي واتانقا الليبيري ومولودية الجزائر بالجزائر، بدلا من مونروفيا، بناء على طلب النادي الليبيري. وستجرى المباراتان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي".

وستقام مباراة الذهاب في نهاية الأسبوع المصادف ليومي 16-17 لأوت الجاري على أن تدور مباراة الإياب بعد أسبوع (23-24 أوت).

وأوضح نفس المصدر:" تم برمجة المباراتين، بملعب براقي بسبب عدم جاهزية الملعب الأولمبي 5 جويلية، وعدم تأهيل حتى الآن، ملعب علي عمار المدعى علي لابوانت" بالدويرة لاحتضان المباريات الدولية".

وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني، ستواجه مولودية الجزائر، المتأهل من لقاء اتحاد المنستير التونسي ونادي بسي التشادي، حيث تدور مباراة الذهاب خارج الوطن (13-15 سبتمبر) بينما تلعب مباراة الإياب بالجزائر (20-22 سبتمبر).

أما الممثل الجزائري الثاني في منافسة رابطة الأبطال، شباب بلوزداد فسيواجه في الدور الأول نادي آ.سي ليوبارس الكونغولي، حيث تلعب مباراة الذهاب خارج الوطن.

وفي حال تأهله للدور الثاني سيلعب الشباب لقاء الذهاب خارج الوطن ضد المتأهل من لقاء، القطن البنيني وجمعية الجمارك البوركينابي.