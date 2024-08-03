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رياضة

خليف تهدي الجزائر أول ميدالية في أولمبياد باريس

3 أوت 2024 ()

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أهدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الجزائر أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 66 كلغ ضمن منافسات الملاكمة النسوية.

وتغلبت خليف على منافستها المجرية، لوكا هاموري، اليوم السبت، بنتيجة كاسحة (5-0) في منازلة ربع النهائي لتضمن بذلك التتويج بميدالية برونزية على الأقل.

ودخلت خليف التاريخ بعدما أصبحت أول من يهدي الجزائر ميدالية أولمبية في الملاكمة النسوية.

ستواجه ابنة تيارت في نصف النهائي منافستها التايلاندية جانجيم سيوانافانغ التي تغلبت اليوم على نظيرتها التركية سورمينيلي، حيث تقام المنازلة يوم الثلاثاء القادم على الساعة التاسعة مساء و34 دقيقة بتوقيت الجزائر.

 

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