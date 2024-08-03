"فخورة بهذا الإنجاز وقضيتي تمس كرامة كل أنثى"

أدلت الملاكمة إيمان خليف بتصريحات للصحافة مباشرة بعد تحقيقها إنجازا تاريخيا، اليوم السبت، عندما أهدت الجزائر أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 والأولى للجزائر في الملاكمة النسوية.

وبتأثر شديد، شكرت خليف في تصريحات لقناة "بي أن سبورت" مدربيها، مؤكدة فخرها الكبير بهذا التتويج المحقق في باريس، مضيفة أنه جاء بعد 8 سنوات من التحضير.

وأكدت خليف، التي كانت الدموع تنهمر على خديها، أنها حضرت جيدا لهذه المنازلة رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها في الفترة الأخيرة، كما شكرت كل من ساندها في هذه المحنة من كل أنحاء العالم.

وأضافت خليف: "قضيتي تمس كرامة كل أنثى، الإتحاد الدولي ظلمني ولكن الله معي، الله أكبر".

للتذكير تأهلت صاحبة الـ25 عاما إلى نصف نهائي منافسة وزن 66 كلغ في الملاكمة النسوية بعد تغلبها على نظيرتها المجرية، لوكا هاموري، بنتيجة (5-0) لتضمن بذلك التتويج بميدالية برونزية على الأقل، رغم أن الطموح الأكبر يبقى الذهب وعزف النشيد الوطني.