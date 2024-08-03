بطلة عالمية تتفاعل مع "دموع خليف"

عادت البطلة العالمية في الملاكمة، إيمي برودهورتس، للتعبير عن مساندتها للبطلة الجزائرية إيمان خليف التي تجاوزت نظيرتها المجرية، لوكا هاموري، اليوم السبت في منازلة ربع النهائي ضمن منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس.

ونشرت الملاكمة الإيرلندية شريط فيديو لانهيار خليف بالبكاء بعد نهاية المنازلة وأرفقت ذلك ببعض الكلمات: "لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به، الجمهور دمرها وهذه هي النتائج !! ارفعي رأسك عاليا يا بطلة!".

وتعرف الملاكمة السابقة في وزن 66 كلغ نظيرتها الجزائرية جيدا حيث سبقت أن أقصتها من ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، كما تغلبت عليها في نهائي بطولة العالم 2022.

ومنذ بداية موجة الكراهية والأخبار الكاذبة في حق خليف في الفترة الأخيرة، نشرت برودهورتس عدة منشورات دافعت فيها عن الملاكمة الجزائرية.

وكانت خليف قد ضمنت ميدالية برونزية على الأقل بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 66 كلغ في منافسة الملاكمة النسوية بأولمبياد باريس 2024.