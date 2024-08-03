بقيمة 200 مليار سنتيم .. حجز كمية كبيرة من هذه المادة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية حيازة وحمل مواد حساسة خطيرة محظورة (الزئبق الأبيض الفضي) التهريب باستعمال وسيلة نقل لغرض المتاجرة.

ووفق بيان الهيئة الأمنية، اليوم السبت، تم حجز وضبط أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي خلال العملية، بقيمة 200 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية –حسب البيان- اثر معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الأمن مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحوزون على كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي، وبناء على ذلك تم إعداد خطة أمنية عملياتية محكمة للإطاحة بهم، حيث أفضت هذه الأخيرة إلى توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 04 أشخاص.