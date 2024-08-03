غليزان: توقيف شخصين بحوزتهما المهلوسات

تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز660 كبسولة مهلوسات، وهذا على إثر معلومات واردة تفيد بوجود شخص مشتبه فيه من ذوي السوابق يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه وهو بصدد ترويجها بالحي الذي يقيم فيه.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على 660 كبسولة بريغابالين.كما مكنت التحقيقات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه وتوقيفه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.