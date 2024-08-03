المدية : الأمن يضع حدا لنشاط عصابة أحياء

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية المدية بحر هذا الآسبوع ، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء .

العملية جاءت على إثر تلقى نداء عبر تطبيقة "ألو شرطة"، مفاده وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الشباب في إحدى أحياء وسط المدينة.

على الفور تم توجيه التشكيلات الآمنية العاملة بالميدان إلى عين المكان ، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما حاول الفرار على متن مركبة ، إستمرارا للتحقيق تم توقيف جميع المشتبه فيهم المشاركين في المشاجرة والإخلال بالنظام العام المقدر عددهم 06 أشخاص ، وحجز 05 أسلحة بيضاء بين عصي وسيوف أستعملت في الشجار .

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم امام النيابة المختصة إقلميا عن قضية : المشاركة في مشاجرة بين عصابات الآحياء.