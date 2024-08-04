الفريق أول شنقريحة يهنئ الجيش

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، منتسبي الجيش الوطني الشعبي بمناسبة يومهم الوطني.

وجاء في نص التهنئة التي نشرت عبر حساب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، "فيسبوك": "يطيب لي أن أتوجه إلى جميع الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي، بأخلص التهاني والتبريكات وأسمى التمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم النبيلة، راجيا أن يعيد العلي القدير علينا جميعا هذه المناسبة الوطنية بالخير وعلى جيشنا العتيد وبلدنا العزيز بمزيد من التطور والازدهار".

وأكد الفريق أول شنقريحة: "هذا اليوم الأغر الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من باب وفاء وعرفان الأمة، وتقديرها لتضحيات أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عبر مسيرة الجزائر المستقلة، جابهوا بكل حزم وصرامة الإرهاب الهمجي، وأفشلوا رفقة كل المخلصين من أبناء الوطن مشروع تدمير الدولة الوطنية وحافظوا على نظامها الجمهوري".

وقد كان الجيش الوطني الشعبي –يضيف شنقريحة- "سليل جيش التحرير الوطني، والوفي لرسالته المقدسة، على الدوام في قلب المعارك والتحديات الكبرى، التي عاشتها الجزائر، حاضرا بقوة في كل المنعرجات الحاسمة التي شهدتها، وذلك انطلاقا من إيمانه العميق بنبل مهامه، التي تعهد والتزم بتأديتها، بكل حزم وتفان مهما عظمت، انطلاقا من إخلاصه للوطن ووفائه للشعب ومبادئ الجمهورية".

وشدد شنقريحة على "أن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك، والجزائر تشق طريقها نحو نهضتها التنموية، التي أضحت واقعا ملموسا، في كل مناحي حياة المواطن الجزائري، عظمة وثقل مسؤوليته اليوم، في المحافظة على مكسب أمن واستقرار الجزائر وطمأنينة شعبها الأبي".

وأضاف: "مواصلا الاضطلاع بمهامه الدستورية بكل احترافية والتزام، وهو ما تترجمه النتائج النوعية المحققة ميدانيا، على أكثر من صعيد، سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي دعم المجهود النهضوي الوطني، اقتصاديا واجتماعيا وعلميا".

في الأخير، زف الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى منتسبي الجيش الوطني الشعبي، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة يومهم الوطني.