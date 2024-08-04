أولمبياد ..طاطار في المركز 14

أنهت زهرة طاطار مشاركتها اليوم في منافسة رمي المطرقة لأولمبياد باريس 2024 في المركز 14 للمجموعة الاولى من التصفيات.

وحققت بطلة إفريقيا في هذا التخصص رمية قدرها 66.99 متر، لم تؤهلها لبلوغ النهائي لتودع المنافسة من الدور الأول.

من جهته حل أمين بوعناني في المركز الخامس بمجموعته في تصفيات 110 متر حواجز محققا توقيتا قدره 13:58 ثانية ليضيع فرصة التأهل المباشر إلى نهائي المسابقة ويمر للأدوار الاستداركية

هذا ويتضمن برنامج البعثة الجزائرية لنهار اليوم أيضا، مشاركة نسرين حويلي في سباق الدراجات ثم الموعد الأهم بداية من الساعة 14:40 مع كايليا نمور في تخصصها المفضل ، العمودين الغير متوازنين لتكون الخاتمة مع كارول بوزيدي في الدور الثاني من مسابقة الكانوي كاياك سلالوم.