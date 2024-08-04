سقوط خمسة شهداء في قصف لطائرات الاحتلال بغزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية جنوب وشرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

كما واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.