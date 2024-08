Les services météorologiques prévoient pour une vague de chaleur intense qui va frapper le sud et le sud-ouest du pays.

Le bulletin précise que des températures caniculaires dépassant les 42° concerneront les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam, Béni Abbes, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tindouf et Adrar, à partir de ce matin jusqu'au soir de demain, lundi.