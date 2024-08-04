حساني: فكرتنا المركزية هي الجزائر الجديدة

قال المترشح للانتخابات الرئاسية عبد العالي حساني شريف، اليوم الأحد، إن "فكرتنا المركزية هي الجزائر الجديدة ورسالتنا أن نصل إلى جزائر صاعدة اقتصاديا واجتماعيا".

وأكد المرشح حساني لرئاسيات المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، في كلمة له خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي تحت اسم "فرصة"، بالعاصمة، أن برنامجه الانتخابي حاول أن ينطلق من تشخيص دقيق للواقع السياسي والاقتصادي والتنموي، مشيرا الى أن هذا البرنامج "ليس اقتراحات وحلول لمشكلات ظرفية بل ينطلق من رؤية للمستقبل وتم تحديد ما هي أولويتنا للخمس 5 سنوات القادمة".

وكشف حساني، أن برنامجه ضم 5 أولويات و62 تعهدا، مؤكدا: "لا ندعي أننا أخرجنا هذا البرنامج من وحينا بل هو نتيجة لعملنا السياسي".