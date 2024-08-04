ميلة: حجز أكثر من 11500 وحدة من المؤثرات العقلية شهر جويلية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة وامتدادها على مستوى أمن الدوائر والحواضر خلال شهر جويلية المنقضي في عمليات شرطية متفرقة من حجز 11547 وحدة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع منها محلية الصنع وذات منشأ أجنبي بالإضافة إلى 21 قارورة من السوائل المهلوسة، من خلال معالجة 44 قضية تورط فيها 119 شخص بين متاجر ومستهلك لهذه السموم تتراوح أعمارهم بين 18 و53 سنة، منهم مسبوقون قضائيا في قضايا مماثلة.

كما تم خلال نفس الفترة حجز كمية من المخدرات قدر وزنها 656 غرام بين صفائح وقطع مهيأة ومعدة للترويج، حيث عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية وامتدادها على مستوى أمن الدوائر والحواضر 52 قضية في هذا الشأن، تورط فيها 56 شخص ومن أبرز القضايا التي تمت معالجتها من قبل الفرق العملياتية للشرطة القضائية في هذا الشأن حجز 7159 وحدة من المؤثرات العقلية من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات أغلبيتها ذات منشأ أجنبي، وقضيتي حجز 06 صفائح من المخدرات ( كيف معالج ) و 1606 وحدة من المؤثرات العقلية من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة شلغوم العيد.

هذه العمليات الميدانية لمصالح أمن ولاية ميلة تم تنفيذها بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا وجاءت بفضل التجسيد الميداني الفعال للخطط الأمنية المسطرة في هذا الشأن.