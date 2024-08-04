العاصمة: انقطاع مؤقت في توزيع الماء الشروب بهاتين البلديتين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، عن مباشرتها، اليوم الأحد 04 أوت 2024، أشغال إصلاح تسرّب هام، عقب تسجيله على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 500 ملم.

وحسب ما أوضحه، بيان للشركة، اليوم، فإن أشغال إصلاح التسرب تقام على مستوى بلدية الشراقة، الأمر الذي سيتسبب في تأخير برنامج التوزيع على مستوى بلديتي دالي إبراهيم والشراقة.

وببلدية دالي إبراهيم، سيتم تأخير برنامج التوزيع على كامل الإقليم، ما عدا منطقة عين الله

أما ببلدية الشراقة، ستستثنى من تأخر برنامج التوزيع منطقتي بوشاوي وسط، وحي 602 مسكن الكثبان.

وأكدت الشركة – حسب ذات البيان – إنه "ستتم العودة لبرنامج التوزيع المعتاد تدريجيا ابتداء من صبيحة يوم غد الإثنين 05 أوت 2024".