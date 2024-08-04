وكالة "عدل" تعرض محلات تجارية للبيع في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأحد، عن عرض عدد من المحلات الموجهة للاستعمال التجاري بولاية الجزائر للبيع.

وحسب ما ورد في بيان للوكالة، فإنه يتم عرض 44 محلا موجها للاستعمال التجاري، للبيع عبر المزاد العلني، وبالتعهدات المختومة، تقع بحي 1500 مسكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

وللاطلاع على هذه المحلات، مساحتها، سعرها، وشروط المشاركة في المزايدة، وضعت الوكالة تحت تصرف المهتمين بوابة إلكترونية يمكن زيارتها عبر الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/.../pagewilcom_adjudication.php

ويمكن لكل شخص طبيعي، من جنسية جزائرية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، المشاركة في المزايدة، مع تقديم ضمان مالي يقدّر بـ 10% من السعر الافتتاحي للمحل.

ويتوجب على المزايدين، سحب دفتر الشروط، مقابل دفع مبلغ 5000 دينار جزائري، وهذا على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق، المتواجدة بسعيد حمدين، ببلدية بئر مراد رايس، في ظرف 15 يوما من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان، على الساعة 12:00.