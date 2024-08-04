تصريحات نمور بعد إنجازها التاريخي

أبدت البطلة الجزائرية كايليا نمور، عن سعادتها الكبيرة، بعد تتويجها بذهبية أولمبياد باريس 2024 ، اليوم، في تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وقالت نمور في أول تصريح لها بعد تتويجها لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "الأمور مجنونة بأتم معنى الكلمة، سعيدة بالتتويج بهذه الميدالية وأهديها للشعب الجزائري". وأضافت كايليا نمور "أنا جد فخورة بما حققته وإهداء الميدالية للجزائر، نعم لقدت قمت بلقطات جميلة ولكنني حافظت على تركيزي وأخرجت الحركات اللازمة في الوقت المناسب".

وختمت سادس جزائرية تتحصل على الذهب في الألعاب الأولمبية "نمور شكر خاص إلى كل من سادننا ووقف إلى جانبها سواء كان داخل قاعة آرينا، أو على مواقع التواصل الاجتماعي".