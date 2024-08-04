غليزان: لا أحد ترشح لخلافة الرئيس المستقيل

عقدت الأسبوع الفارط إدارة نادي اتحاد سيدي أمحمد بن علي الناشط في الجهوي الأول رابطة وهران جمعيتها العادية بمقر البلدية، أين صادق الحاضرون على التقريرين المالي والأدبي، الذي اعتبروه إيجابيا لحد ما كون الفريق الذي كانت بدايته سيئة جدا، وكان يحتل المراتب الأخيرة، لقي عافيته في مرحلة الإياب، ونجا من السقوط، محتلا المرتبة السابعة، بالرغم من الأموال التي صرفت، والتي فاقت 700 مليون.

حيث أكد رئيس الفريق المستقيل أمين بن جليد، أن هاته الأموال تبرع بها محبو الفريق الذي لم يتلق ولا سنتيما من ميزانية البلدية كونه لم يكن يحوز على الاعتماد كي يستفيد من منحة الثلاثة في المائة التي تمنحها البلدية للنادي.

ولولا محبي "لياسار" لما خاض الفريق غمار البطولة، زد على ذلك الشجاعة التي امتلكها بن جليد في قيادة سفينة "رنو"

رغم نقص التجربة، وفراغ الخزينة، مبينا أنه صرف من جيبه 30 مليون سنتيم، وأن ديون اللاعبين بلغت 71 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تسعة ملايين دين أحد المطاعم، وأنه عانى كثيرا خلال البطولة، بسبب نقص السيولة المالية، ولهذا قرر الانسحاب، وتقديم الاستقالة التي لا رجعة فيها.

ولحد كتابة هذه الأسطر،لا أحد ترشح لرئاسة اتحاد سيدي أمحمد بن علي،والتحضير للموسم الكروي المقبل.