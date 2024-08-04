الأولمبياد تغرق في نهر السين

أعنت اللجنة الأولمبية البلجيكية، اليوم الأحد، سحب فريقها من منافسة الترايثلون المختلط في أولمبياد باريس بعد مرض إحدى المتسابقات التي سبحت في نهر السين.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية البلجيكية، إن كلير ميشيل، التي شاركت في منافسة الترايثلون النسائي، يوم الأربعاء، "مريضة للأسف وستضطر إلى الانسحاب من المنافسة".

وقد أجلت انطلاقة منافسات الترايثلون 3 مرات، كما ألغيت عدة حصص تدريبية بسبب تلوث مياه النهر.

وراهنت فرنسا على صنع الاستثناء بتحويل نهر السين لمسرح بعض المنافسات وتم صرف قرابة مليار أورو لتنظيفها، غير أن النتيجة جاءت بعيدة كل البعد عن تطلعات اللجنة المنظمة.