هذا ما قاله حماد عن نمور

عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، عن سعادته الكبيرة بالانجاز الذي حققته الجمبازية كايليا نمور بإحرازها الميدالية الذهبية الأولمبية بباريس.

وقال عبد الرحمان حماد، في تصريح لـ "الخبر"، مباشرة بعد اعتلاء كايليا منصة التتويج: "أنا جد سعيد بهذا التتويج التاريخي".

وأضاف :"سعادتي كانت أكبر بعزف النشيد الوطني الجزائري وصعود الراية الوطنية في سماء باريس".

وسيسمح هذا التتويج الذي منح للجزائر الميدالية الذهبية السادسة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية لباقي الرياضيين بالتنافس بكل قوة من أجل إهداء الجزائر ميداليات أخرى قبل نهاية الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد هنأ كايليا نمور بعد تتويجها بلحظات حين تكلم معها عن طريق الفيديو وشجعها من أجل مواصلة تشريف الجزائر خاصة وأنها تبلغ من العمر 17 عاما.

وكان عبد الرحمان حماد قد لعب دورا كبيرا في ارتداء بطلة الجمباز الألوان الوطنية قبل أن يصبح وزيرا للشباب والرياضة.