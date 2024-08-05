إيمان تخرج عن صمتها

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إن موجة المراقبة البغيضة التي واجهتها خلال أولمبياد باريس بسبب المفاهيم الخاطئة "تمس كرامة الإنسان"، ودعت إلى وضع حد لإهانة الرياضيين.

وتحدثت ايمان البالغة 25 عاما خلال مقابلة مع وكالة "إس إن تي في"، شريك الفيديو للأسوشيتدبرس، مساء الأحد.عن تجربتها العصيبة في العاصمة الفرنسية.

وعبرت إيمان، عن امتنانها للجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، على وقوفهما بقوة إلى جانبها بعد قيام الاتحاد الدولي للملاكمة بوضع العثرات في طريق مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية، منذ استبعادها من نزال الميدالية الذهبية في بطولة اتحاد السيدات في مارس 2023.

إيمان ضمنت أول ميدالية أولمبية للجزائر منذ عام 2000، بعد فوزها على المجرية لوكا آنا هارموني في الدور ربع النهائي لمنافسات الوزن المتوسط (66 كيلوغراما) في الملاكمة، يوم السبت.

من المقرر أن تظهر إيمان في نزال نصف النهائي غدا الثلاثاء أمام التايلندية جانجام سوانافينغ، وفي حال فوزها ستخوض مباراة الميدالية الذهبية يوم الجمعة في رولان غاروس.