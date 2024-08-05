تفاصيل جديدة في قضية شراء استمارات الترشح

أعلن مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، أنه تم إيداع 68 متهما الحبس المؤقت، في قضية "شراء توقيعات المنتخبين" التي جرى الكشف عنها في أعقاب عملية جمع استمارات الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر القادم، والتي تورّط فيها ثلاثة راغبين في الترشح.

وفي بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإنه تم وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 06 متهمين في الإفراج بعد سماع المتهمين.

وقامت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي امحمد، بتاريخ 03 و04 أوت 2024 بتقديم سبعة وسبعين (77) شخصا مشتبها فيه منهم راغبين في الترشح، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم.

والمتهمون في القضية تم متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة: منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، النصب.

وتعود القضية إلى التحقيق في وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر 2024.