ضخ مخزون معتبر من اللحوم البيضاء لكسر الأسعار

قرّرت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء في السوق الوطنية بأسعار تنافسية، في إجراء يهدف إلى محاربة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.



وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة، أمس الأحد، فإنه" في إطار ضبط السوق الوطنية وضمان استقرار أس عار اللحوم البيضاء ومحاربة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت وزارة الفلاحة والتنمية الر يفية، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء المتواجد على مستوى الشركة الجزائرية لضبط منتجات الفلاحية (SARPA) et الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)".

وعليه - يقول ذات البيان - "تدعو وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، تجار الجملة وأصحاب الق صابات التقرب من هاتين جسر قسنطينة، بالجزائر العاصمة، أو الوحدات التابعة لهما مست وى الولايات بغرض التزود " بالكميات المطلوبة بأس عار تنافسية".