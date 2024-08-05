التحريض على خليف متواصل

يواصل الاتحاد الدولي للملاكمة حملة التحريض والدعاية الكاذبة ضد البطلة الجزائرية إيمان خليف ومعها الملاكمة الصينية لين يويتينغ.

حيث دعا الاتحاد في بيان رسمي ممثلي وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي سيعقد اليوم بباريس وسيخصص بحسب ما جاء في البيان "لشرح مفصل لأسباب استبعاد الملاكمتين، إيمان خليف من الجزائر ولين يويتينغ من الصين تايبيه. من جميع مسابقاته ومنها اقصائهما من بطولة العالم في الهند.

وأشار البيان أن المؤتمر الصحفي سينشطه كل كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة والدكتور إيوانيس فيليباتوس، الرئيس السابق للجنة الطبية لذات الاتحاد وماركو بيتريتش المدير الرياضي وغابرييل مارتيلي، رئيس لجنة المدربين في الاتحاد الدولي للملاكمة.

وباتت البطلة الجزائرية التي تستعد غدا لدخول منازلة الدور نصف نهائي محور الصراع الدائر بين اللجنة الأولمبية الدولية التي دعمتها والاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي كريميف والذي فقد الشرعية بعد سحبت هيئة الرئيس باخ اعترافها به.