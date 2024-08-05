هذه قيمة شراء عقد خليف

أعلن فريق مولودية الجزائر عن تعاقده مع الظهير الأيسر، مروان خليف 24 سنة قادما من فريق شبيبة الساورة وهذا لغاية 2028.

وبات خليف الذي كان محل اهتمام فريق شبيبة القبائل، سادس انتدابات بطل الجزائر تحسبا للموسم الجديد بعد كل من زكريا دراوي وتوفيق موساوي والثلاثي الايفواري زينون كيري وايمانويل جونيور وانتوني باجو .

واضطر فريق مولودية الجزائر لدفع 2.3 مليار سنتيم لفائدة شبيبة الساورة للحصول على منافس لحمزة موالي فيما رفع ممثل الجنوب عوائده المالية من بيع اللاعبين إلى 5.3 مليار باحتساب 3 مليار سنتيم الذي جناها الفريق من بيع عقد اللاعب لحمري لشبيبة القبائل.

ولازال فريق مولودية الجزائر يبحث عن تدعيم الصفوف ويبقى أكبر هاجس للرئيس حكيم حاج رجم هو ايجاد لاعب بقيمة وتأثير النجم يوسف بلايلي في منصب لاعب هجومي على الرواق الأيسر.