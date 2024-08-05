وفاة المجاهدة فلة وردية حاج محفوظ

أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الإثنين، رحيل المجاهدة فلة وردية حاج محفوظ.

وإثر هذا المصاب، تقدّم الوزير العيد ربيقة، بتعازيه إلى عائلة المجاهدة الفقيدة.

وجاء في التعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ ارتقاء روح المجاهدة الفقيدة فلة وردية حاج محفوظ إلى بارئها رحمة الله تعالى عليها".

وأضاف، "وأمام هذا المصاب الجلل أتوجه إلى عائلتها الكريمة وكل رفاقها في الجهاد والكفاح، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنها فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".