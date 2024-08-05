رسالة باخ إلى خليف

أعرب الدكتور توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن دعمه الكامل لرياضيتنا البطلة إيمان خليف، بعد الهجمات غير المبررة التي تعرضت لها من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجنبية خلال الألعاب الأولمبية.

وقال الدكتور باخ في رسالة موقعة وجهها إلى البطلة مرفوقة بهدية رمزية: "عدد كبير جدًا من الناس قد شهدوا المعاملة السيئة التي تعرضتِ لها لمجرد مشاركتك في مسابقة أولمبية ومتابعتك لحلمك الأولمبي. لا ينبغي لأي رياضي أن يكون هدفًا لمثل هذه الهجمات، وآمل أن تتمكني من التغلب على هذه الهجمات وتستمري في المشاركة في مسابقات الملاكمة رغم هذا الجدال غير المبرر".

وأكد أيضًا أن "أعضاء فريق الحماية في اللجنة الأولمبية الدولية قد اتصلوا بإيمان لتقديم كل الدعم ووضع مختلف الأدوات تحت تصرفها لمساعدتها في البقاء بعيدة عن كل هذه الحملة".

وفي الختام، أعرب الدكتور باخ عن مودته لإيمان، مشجعًا إياها على البقاء قوية والتركيز على أدائها الرياضي، متمنيًا لها كل التوفيق في مسيرتها.