الرئيس التونسي يقدم ترشحه لعهدة ثانية في انتخابات أكتوبر

قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وقال قيس سعيد للصحافيين عقب ذلك، أن مؤيديه جمعوا لصالحه أكثر من 240 ألف تزكية، مشيرا إلى أن حملة جمع التزكيات لصالحه، تمت بموارد خاصة من لدن المؤيدين.

ونفى الرئيس التونسي فرضه قيودا أو التضييق على مترشحين منافسين له في الانتخابات الرئاسية، ردا على بيان مشترك كان وقعه عدد من المترشحين، أكدوا فيه تلقيهم ضغوطات وتضييقا واسعا خلال عملية جمع التزكيات، ووصف سعيد هذه الاتهامات بأنها "هراء وأكاذيب".

وأكد سعيد أن "من يتحدث عن هذه التضييقات واهم ومن يتحرك وراءهم واهم أيضا في أن يتمكن من بث الفوضى والفتنة والأراجيف والإشاعات".

ورفض سعيد اتهامات توجهها له قوى المعارضة، بشأن التدخل في القضاء، وقال" لم أتدخل في القضاء ولن أتدخل فيه، ولم أقم بأية قضية ضد أي كان، لا تراجع عن الحريات، ومن يقول عكس ذلك فهو الذي يعمل على التضييق على الحريات بالافتراء والكذب والتلعب والشتم''.