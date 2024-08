Le président du CIO soutient à Imane Khelif

Le Dr Thomas Bach, président du Comité International Olympique, a exprimé son soutien total à notre athlète championne, Imane Khelif, après les attaques injustifiées dont elle a été victime de la part des médias et de certaines personnalités étrangères lors des Jeux Olympiques. Dans un message signé adressé à la championne accompagné d'un cadeau symbolique, le Dr Bach a déclaré : "Un très grand nombre de personnes ont été témoins du mauvais traitement dont vous avez été victime simplement pour avoir participé à une compétition olympique et poursuivi votre rêve olympique. Aucun athlète ne devrait être la cible de telles attaques, et j'espère que vous pourrez surmonter ces attaques et continuer à participer aux compétitions de boxe malgré cette polémique injustifiée." Il a également confirmé que "les membres de l'équipe de protection du Comité International Olympique ont contacté Imane pour lui offrir tout le soutien nécessaire et mettre à sa disposition divers outils pour l'aider à rester éloignée de toute cette campagne." Enfin, le Dr Bach lui a exprimé son estime, l'encourageant à rester forte et à se concentrer sur sa performance sportive, tout en lui souhaitant plein succès dans sa carrière.