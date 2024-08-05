"الجزائر لا تعترف بالاتحاد الدولي للملاكمة"

أكدت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، مشيرة أن الجزائر، لا تعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، "نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA). نحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية، بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة".

وأكدت اللجنة، أن "تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء وزوبعة في فنجان، ولا تأثير لها على مستقبل بطلتنا أو مسيرتها الأولمبية"، مضيفة أن "بعثتنا وإيمان خليف نفسها تواصلان التركيز ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة".

وأضاف اللجنة، "نحن نقف بثبات مع إيمان خليف ولن نتأثر بالمنظمات غير الشرعية. عزيمتنا لا تتزعزع، ودعمنا لرياضيينا لا حدود له".