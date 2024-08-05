تسخير 20 حافلة لنقل المسافرين بعد انحراف قطار وهران بشار

أكد فريد فريدي المدير الجهوي للسكك الحديدية لناحية غرب البلاد، في تصريح أدلى به لـ "الخبر" نهار اليوم، بأنه " تم تسخير 20 حافلة لتقل كل المسافرين الذين كانوا على متن القطار الرابط بين وهران وبشار، والذي تعرض لانحراف مفاجئ على السكة في حدود الساعة الثالثة صباحا، على مستوى المنطقة الرابطة بين رجم دموش والمشرية التابعتين للاختصاص الإقليمي لولاية النعامة بسبب الرمال المتراكمة على طول السكة بفعل الرياح ".

وأوضح ذات المسؤول، بأن " الحادث الذي أدى إلى انحراف القاطرة وإحدى عربات القطار، لم يسفر لحسن الحظ عن آية خسائر مادية أو بشرية باستثناء حالة لمسافر أصيب بجروح خفيفة تم التكفل به في عين المكان "، مضيفا بأن " فرق المؤسسة تدخلت بشكل سريع للتكفل بجموع المسافرين الذين استقلوا هذا القطار، حيث تم تسخير 20 حافلة عمدت إلى إيصال المسافرين باتجاه وجهاتهم، باعتبار أن جزء منهم تم نقلهم لناحية بشار والجزء الآخر تم نقلهم نحو ولاية وهران ".

وأضاف ذات المسؤول، بأنه " تم تجنيد فرقتين من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في هذا الخط الذي يعرف إقبالا كبيرا من الزبائن لربطه بين منطقتين هامتين، حيث تتولي الفرقة الأولى إعادة أجزاء القطار المنحرف إلى السكة. بينما تتولى الفرقة الثانية التخلص من الرمال المتراكمة بهدف استعادة نشاط الخط في أقرب الآجال الممكنة "، مضيفا بأن " الأشغال على قدم وساق لتحقيق هذا المسعى "، دون أن يحدد تاريخا دقيقا لذلك.

وقد تسبب حادث الانحراف المفاجئ في حالة هلع كبيرة في أوساط عشرات المسافرين الذين كانوا على متن القطار، خاصة وأنه وقع في ساعة مبكرة من الصباح، (الثالثة من صباح اليوم الإثنين)، الأمر الذي استدعى التكفل من قبل أعوان الحماية المدنية وفرق مؤسسة السكك الحديدية لاحتواء الوضع.