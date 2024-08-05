هام للمسافرين بشأن التصريح بالعملة

قالت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إن المسافرين القادمين للجزائر والمغادرين ملزمون بالتصريح بالعملة عند الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.

وأشارت المديرية في بيان لها على حسابها الرسمي عبر "فايسبوك"، إلى أن كل ما يجب معرفته عن التصريح بالعملة تجدونه على الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك عبر الرابط التالي:

https://www.douane.gov.dz/spip.php?article195

وأوضحت الجمارك الجزائرية أنه يمكن تحميل النموذج الجديد لاستمارة التصريح بالعملة الوطنية والأجنبية والأشياء ذات القيمة عند الدخول والخروج، المنصوص عليه وفقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 20 يوليو 2024 الذي يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح (الجريدة الرسمية العدد 51 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2024)، وهذا عبر الرابطين الإلكترونيين أدناه:

نموذج التصريح بالعملة (أجنبية / وطنية) والأشياء ذات القيمة عند الدخول:

https://www.douane.gov.dz/…/declaration_de_monnaie…

نموذج التصريح بالعملة (أجنبية / وطنية) والأشياء ذات القيمة عند الخروج:

https://www.douane.gov.dz/…/declaration_de_monnaie…