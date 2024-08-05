هذه خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي

أعلنت الوكالة للأمن الصحي، أنها على موعد هذا الثلاثاء مع ضبط خطة عمل متعددة لوضعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للأمن Date 2025 – 2030.

وحسب ما جاء في بيان للوكالة، اليوم الإثنين، فإن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من اجتماع استمر يومين، لل جان الفرعية الموضوعاتية التابعة للجنة الدائمة بغرض وضع وتحديد أهداف هذه الاستراتيجية.

ويهدف الاجتماع - يضيف البيان - "إلى وضع اللمسات النهائية للتشخيص الاستراتيجي، ومباشرة إعداد خطة العمل متعدد ة القطاعات ذات الصلة، بمشاركة أزيد من مائة ممثل عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالأمن الصحي وبحضور خبراء في التخ طيط الاستراتيجي".

ويركّز الاجتماع على مبدأ الصحة في جميع السياسات، وذلك على يومين متتالين، في شكل ورشات عمل موضو عاتية، تشمل "الصحة بمحوريها والمتعلقة برفاهية المواطن وإصلاح النظام الصحي الوطني"، وورشة ثانية مخصّصة "للبيئة والتغيرات المناخية وت أثيرها على الصحة"، فيما تخصّص ورشة ثالثة "للتغذية وتأثيرها على الصحة".

وفي إطار مواجهة الوضع الصحي العالمي المضطرب لاسيما بفعل ثلاث تحديات رئيسية (الأوبئة، البيئة وتغير المناخ ، التغذية)، تعدّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025 – 2030، خياراً استراتيجياً منهجياً يهدف إلى وضع أسس نظام وطني ا ستباقي يعزز مرونة النظام الصحي الجزائري وذلك لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من المخاطر الصحية.

كما أشار البيان، إلى أنّ "الأمر يتعلق بمنهجية متعددة التخصصات والقطاعات تستدعي مشاركة وتاون المواطن ين والسلطات العمومية"، كما أكّدت الوكالة أنّ "رؤيتها واضحة وتتمثل في بناء أمة تتمتع بالصحة والحماية والقدرة على الصمود في موا جهة أي تهديد أو خطر على الصحة".