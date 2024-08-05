المدارس العليا تستقطب عددا هاما من الطلبة الجدد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن رقم هام لعدد الطلبة الذين التحقوا بالمدارس العليا هذه السنة، خاصة بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة.

وأوضح بداري، خلال ندوة صحفية، نشطها بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن نتائج التوجيه لحاملي البكالوريا الجدد، أن عدد الطلبة الذين اختاروا المدارس العليا بلغ 15593، أي بزيادة تقدر بـ 4.23٪؜ في حين التحق 10303 طالب جديد بالمدرسة العليا للأساتذة أي بزيادة تقدر بـ 2.70٪؜.

وأشار الوزير، إلى أن توجيه حاملي البكالوريا حسب الشُعب، قد تضمن 65.3٪؜ ممن اختاروا العلوم والتكنولوجيا، و34.7٪؜ اختاروا العلوم الانسانية والاجتماعية، فيما ارتفع عدد الطلبة الذين اختاروا وقبلوا في مسارات الإعلام الآلي، بحيث بلغ عدد الطلبة في السنة أولى إعلام آلي 21905 طالب، أما المسجلين في مختلف المستويات فبلغ 55726 بزيادة تساوي 5.74٪؜.