حجز "السموم " القادمة من المغرب يتواصل

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الصفراء بالنعامة بالتنسيق مع أعوان مفتشية أقسام الجمارك، خلال الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب، وتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة.

ووفق بيان الهيئة الأمنية فإن "العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من ضبط 163 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ850 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة، وحجز مركبة وشاحنة جر المركبات، كانتا تستعملان للتمويه في نقل المخدرات".

وتم تقديم المشتبه فيه، البالغ من العمر 53 سنة، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، عن جناية الاستيراد، التخزين والنقل، قصد الإتجار بالمخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.