وهران .. استلام وشيك لهذا المشروع الاستراتيجي

قام والي وهران، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بخرجة ميدانية لمعاينة مشروع انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيّار شرق-غرب.

ونشرت الصحفة الرسمية لولاية وهران على "الفايسوك" شريط فيديو بين اكتمال جميع مراحل هذا المشروع الهيكلي والاستراتيجي لعاصمة الغرب الجزائري.

وأكد الوالي، في تصريحات للصحافة نقلتها الصحفة الرسمية للولاية، أنه "بفضل الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ اتخاذ القرار بإعادة تقييم هذا المشروع، حيث تقرّر منح الأغلفة المالية اللازمة، كما عملت السلطات المحلية على رفع المشاكل التقنية التي كانت تحول دون تقدم المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا في الانجاز دام لسنوات".

ونوه الوالي بالجهود المبذولة من طرف الشركات المنجزة، المتمثلة في مجمع شركات جزائرية-تركية، مؤكدا أكد أنه سيتم القيام بأشغال تهيئة على طول الطريق الساحلي من خلال عمليات للتزيين وانجاز مساحات خضراء، منشآت رياضية للشباب، مقاهي ومطاعم وغيرها من الاستثمارات.

للإشارة فإن المشروع في شطره الأول، هو عبارة عن طريق سريع يربط ميناء وهران والطريق الدائري الجنوبي الأول عند مفترق طرق كناستيل على مسافة 08 كلم، حيث يتضمن هذا الجزء عدة منشآت فنية كبرى، منها منشأة بحرية، جسر، نفقين، 04 جدران استنادية وتقاطعين للطريق السريع .

وقد عرف هذا المنفذ المروري الهام، تأخرا كبيرا في الانجاز لأسباب تقنية تمثلت في تسجيل خمسة انزلاقات للتربة والتي تمت معالجتها والتكفل بها نهائيا.

وسيسمح هذا المشروع فور دخوله حيز الخدمة بإضفاء قيمة مضافة وديناميكية اقتصادية بعاصمة غرب البلاد والقضاء على الاكتظاظ المروري ومنح سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي تقدر حاليا بحوالي 1.600 شاحنة يوميا.