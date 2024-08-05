رياضي مشارك في الأولمبياد يعلن قرارا مفاجئا

أعلن الرياضي الجزائري، أسامة خنوسي، قرارا مفاجئا مباشرة بعد نهاية مغامرته في منافسات رمي القرص في إطار أولمبياد باريس 2024.

وكشف خنوسي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" عن اتخاذه قرار الاعتزال نهائيا بعد موجة الشتم التي تعرض لها –حسبه- إثر مشاركته الضعيفة في المنافسة.

وكتب خنوسي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك": الحمد الله .. شكرا على كل من ساندني في مشواري الرياضي، اليوم قررت أن تكون آخر منافسة لي، عندما تصل الأمر إلى سب أمي فهذا عيب .. عند الله تلتقي الخصوم وحسبي الله و نعم الوكيل".

وكان خنوسي قد دخل منافسة رمي القرص في إطار رياضة ألعاب القوى، صبيحة اليوم، وسجل مشاركة هزيلة جدا بعد إقصاءه من الدور الأول مسجلا ثلاث محاولات خاطئة وهو ما جعله عرضة لموجة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.