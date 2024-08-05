تيزي وزو: تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية

تمكنت مصالح أمن دائرة واضية بولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 44 و50 سنة مختصة في تزوير الأوراق النقدية.

قضية الحال التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان مكنت من إيقاف المشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية فئة 1000 دج مقدر بـ45000 دج كما تم حجز معدات تستعمل في عملية التزوير وجهاز إعلام ولواحقه وأوراق مهيأة للتزوير ومبلغ ضخم من العملة الوطنية ومركبة سياحية يستعملها أفراد هذه الشبكة في تنقلاتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان.