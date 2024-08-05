تيبازة: انتشال جثتين من بئر بقوراية

انتشلت مصالح الحماية المدنية بتيبازة شخصين فارقا الحياة داخل بئر بمنطقة وادي السبت ببلدية قوراية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بتيبازة بانتشال شخصين من داخل بئر من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية بڨوراية مدعمة بوحدة القطاع مسلمون اللتين تدخلتا اليوم الإثنين على الساعة 11سا 54د من أجل انتشال شخصين من داخل بئر، بحي بني راشد بوادي السبت ببلدية ودائرة قوراية غربي الولاية.

وأشارت ذات المصالح أن الشخصيين المتوفيين من جنس ذكر وقد تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قوراية، فيما فتح مصالح الأمن المختصة إقليميا لتحقيق في ملابسات المحادثة.