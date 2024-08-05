أولمبياد: إسبانيا تقصي المغرب وتبلغ النهائي

تغلب المنتخب الإسباني الأولمبي الإثنين على نظيره المغربي في نصف نهائي كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان المغرب البادئ بالتسجيل عبر هداف المسابقة حتى الآن سفيان رحيمي (37 من ركلة جزاء)، لكن إسبانيا قلبت الطاولة بفضل مهاجم برشلونة فيرمين لوبيز الذي أدرك التعادل (66) وصنع هدف الفوز لمدافع إشبيلية خوانلو سانشيس (85).

وبلغت إسبانيا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها والثانية تواليا بعد تتويجها بلقب 1992 على أرضها في برشلونة، وحصولها على فضية نسختي 1920 و2021.

وتقام المباراة النهائية الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة باريس.