أولمبياد .. رقم قياسي جديد

احتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى الإثنين على ملعب فرنسا الدولي في أولمبياد باريس، وذلك بعدما كان الوحيد الذي نجح في تجاوز الستة أمتار قبل أن يحطم بعدها رقمه القياسي العالمي بتسجيله 6.25 م.

وتقدم ابن الـ24 عاماً على الأميركي سام كندريكس (5.95 م) واليوناني إيمانويل كاراليس (5.90 م) اللذين نالا الفضية والبرونزية توالياً.

وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة إن كان عند الرجال أو السيدات يتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي بعد الأميركي بوب ريتشاردز (1952 و1956) والروسية يلينا إيسينباييفا (2004 و2008).

وبعد ضمانه الذهبية الثانية توالياً بتجاوزه وحيداً الستة أمتار وإضافتها إلى اللقب العالمي الذي أحرزه مرتين في يوجين 2022 وبودابست 2023، واصل دوبلانتيس محاولاته وتجاوز 6.10 م من المحاولة الأولى، محققاً رقماً أولمبياً جديداً بعدما تفوق على ارتفاع الـ6.03 م الذي حققه البرازيلي تياغو براز في أولمبياد ريو 2016.

ووضع السويدي بعدها نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي الجديد الذي سجله في أفريل الماضي وقدره 6.24 م، ففشل في المحاولة الأولى ثم في الثانية، لكنه لم يستسلم واختبر حظه مرة ثالثة وأصاب بتجاوزه الـ6.25 م، محطماً بذلك الرقم القياسي العالمي للمرة التاسعة.

وشعر الجميع أن دوبلانتيس يتنافس فعلياً مع نفسه وليس مع المشاركين الآخرين، وأبرز دليل على ذلك سعيه إلى تحطيم رقمه القياسي للمرة التاسعة في سلسلة استهلها في لقاء تورون البولندي في 8 فيفري 2020.

لم يذق هذا "المعجزة" المولود في الولايات المتحدة طعم الهزيمة لمدة خمس سنوات، وتحديداً منذ نيله الميدالية الفضية في بطولة العالم 2019 في الدوحة.