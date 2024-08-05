"الديوك" تقضي على أحلام "الفراعنة"

تغلب المنتخب الفرنسي الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصمد المنتخب المصري طيلة الشوط الأول الذي انتهى على نتيجة سلبية، ثم فاجأ ممثل الكرة الإفريقية أصحاب الأرض بهدف مباغت في الدقيقة 63 عن طريق محمود صابر.

وانتظر الجمهور الفرنسي الغفير الحاضر في ملعب ليون حتى الدقيقة 83 ليشاهد أشبال المدرب تيري هنري يدركون التعادل عن طريق ماتيتا وهي النتيجة التي انتهى عليها الوقت الأصلي.

وبعد اللجوء للأوقات الإضافية استغل "الديوك" النقص العدد في صفوف "الفراعنة"، بعد طرد عمر فايد لحصوله على بطاقتين صفراوين، من أجل التقدم عن طريق نفس اللاعب، ماتيتا، في الدقيقة 99 ثم قضى المتألق أوليز على أحلام زملاء زيزو بهدف ثالث في الدقيقة 108.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي الأولمبياد لمواجهة إسبانيا، فيما يلتقي المنتخبان المصري والمغربي في داربي عربي من أجل تحديد صاحب الميدالية البرونزية.