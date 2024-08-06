"آيفون" قد يتعقب المستخدمين سرا!

زعم فريق من الخبراء أن شركة آبل تتبع المستخدمين سرا من خلال ميزة تم تشغيلها افتراضيا أثناء تحديث iOS 17 السابق.



أفادت التقارير أنه عندما تم إصدار تطبيق Journal في ديسمبر 2023، تم تفعيل إعداد خصوصية تلقائيا، يسمح للأشخاص بالتفاعل مع أي جهاز "آيفون" موجود بالقرب منهم.



لكن بعض مستخدمي أجهزة آبل اكتشفوها للتو، وقد أصيب الكثيرون بالصدمة.



وكتب أحد مستخدمي "آيفون" على موقع X: "تسمح هذه الميزة لجهاز "آيفون" الخاص بك بالتفاعل مع أجهزة "آيفون" القريبة. أنا شخصيا أعتقد أن هذا أمر يتعلق بالخصوصية".



ولإيقاف الميزة، ينبغي فتح خيار "الخصوصية والأمان" في الإعدادات، ثم النقر على تطبيق Journal ليظهر خيار "قابل للاكتشاف من قبل الآخرين" (Discoverable by Others): قم بإيقاف تشغيله.



وفي العام الماضي، قال بوب بورشرز، نائب رئيس التسويق العالمي للمنتجات في شركة آبل: "يسهل Journal الحفاظ على الذكريات، من خلال تنظيم المعلومات الشخصية للمستخدم بذكاء".



وأثار تطبيق Journal حينها غضبا عارما، بعد اكتشاف أنه يستغل صور المستخدمين وبيانات التمرين وسجل الاستماع إلى الموسيقى الأخير وبيانات الموقع، لصياغة ما يسمى بمدخلات المجلة، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والبيانات التي قد تتم مشاركتها دون علم الناس.



ومع ذلك، أوضحت آبل: "يتم تشفير جميع مدخلات Journal من البداية إلى النهاية عند تخزينها في iCloud، بحيث لا يمكن لأحد سوى المستخدم الوصول إليها".