لقاء تشاوري يجمع بنك الجزائر بالفاعلين في مجال التصدير

نظم بنك الجزائر، أمس الإثنين، لقاءا تشاوريا مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين الوطنيين، يسمح بالحصول على مختلف الآراء ودراسة الجوانب العملياتية المرتبطة بتحيين النصوص في مجال التصدير.

وأوضح البنك في بيان له، إنه "تم اليوم تنظيم لقاء تشاوري بين مسؤولي بنك الجزائر وممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، والشركة الجزائرية لضمان الصادرات، وخبراء، إلى جانب ممثل عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من أجل إحصاء وأخذ بعين الاعتبار آراء الفاعلين المعنيين مباشرة بمجال التصدير".

وخلص ذات البيان، إلى التأكيد بأن هذا الاجتماع يندرج "في إطار مسعى شامل لتنظيم سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية، يهدف بشكل خاص إلى إرساء الجانب العملياتي في تحيين النصوص التطبيقية، لاسيما في إطار الأحكام الجديدة للقانون النقدي والبنكي".