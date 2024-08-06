عرقاب يبحث التعاون مع "أس أل بي" في هذه المجالات

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، حول سبل تعزيز التعاون في سبعة مجالات، مع نائب رئيس شركة "أس أل بي" ( شلمبرجير سابقا – Schlumberger ) عبد الله مراد.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد استعرض الجانبان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية، ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز، وفي مجال الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار تطوير الهيدروجين.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال الاستكشاف والتطوير التكنولوجي لحقول النفط والغاز، بالإضافة إلى مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر، وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.

وللإشارة، فقد حضر اللقاء رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط –ALNAFT" وإطارات من الجانبين، وشهد أيضاً تباحث مجالات التعاون والشراكة التي تربط كل من سوناطراك ووكالة "النفط" بشركة "أس أل بي" في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها.