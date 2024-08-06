أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5% خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتقليص بعض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات الثلاثة الماضية، والتي دفعتها إلى أدنى مستوى خلال العام الجاري.

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وبيانات أقوى عن قطاع الخدمات الأمريكي، وخفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي.

وبحلول الساعة 05:12 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 1.25%، لتصل إلى 77.25 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 1.52%، لتصل إلى 74.05 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.