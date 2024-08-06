أولمبياد.. إقصاء بوعناني

فشل العداء أمين بوعناني في التأهل إلى الدور نصف نهائي من سباق 110 متر حواجز للألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد أن حل ثالثا في سباق الاستدراك الذي جرى اليوم.

وحل بوعناني في المركز الثالث بتوقيت قدره 13:54 ثانية، خلف البرازيلي رافائيل وبفارق أجزاء من الثانية بين الفرنسي رافائيل محمد.

ويتضمن برنامج المشاركة الجزائرية اليوم، دخول ثلاثة مصارعين في رياضة المصارعة الاغريقية – الرومانية مع عبد الكريم أوكالي في وزن 77 كغ الذي سيواجه الياباني كوزاكا ، ثم فادي روابح في وزن 97 كغ الذي سيواجه الفنلندي سافولاينان، وأخيرا المصارعة ابتسام دودو في وزن 50 كغ أمام الأمريكية هيلدبراند على أن يخوض المتأهلون الدور الربع نهائي في نفس اليوم.

ليبقى الحدث الأهم في المشاركة الجزائرية اليوم، هو موعد البطلة ايمان خليف الذي ستواجه التايلندية سيوانا فانغ في نصف نهائي وزن 66 كلغ بداية من الساعة 21:34 بتوقيت الجزائر.