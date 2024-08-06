الحماية المدنية تعلن السيطرة على جميع الحرائق

أظهرت الحماية المدنية الجزائرية جاهزية تامة، للتحكم الآني والمبكر في الحرائق، لا سيما تلك المتعلقة بالغطاء الغابي والنباتي، وذلك ما ساهم في تفادي تكرار سيناريوهات السنوات القليلة الماضية، التي تركت صورا مؤلمة في ذاكرة الجزائريين بعد تسجيل خسائر فادحة في الأرواح والثروة الخضراء.

ومنذ حلول موسم الصيف، المتسم بارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي فاقت 50 درجة في عديد الولايات، سارعت مصالح الحماية المدنية، ومعها كل الأجهزة المعنية بحماية الثروة الغابية والنباتية، وحفظ الأمن العام، في تنفيذ المخطط الاستباقي لمكافحة الغابات، والمنبثق عن تجارب قاسية استخلصت منها السلطات العمومية دروسا، ساهمت بشكل كبير في رفع درجة التاهب وتحسين مستوى التدخل الميداني.

وفي آخر 24 ساعة، كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس، عن تسجيل 11 حريق في الغطاء الغابي والنباتي، تم التحكم فيها قبل امتداد ألسنة النيران واتساع رقعتها.

وفي آخر حصيلة لذات المصالح، تم الإعلان عن إخماد حريق أدغال وأحراش بالجلالطة بكاف الغراب بولاية وبلدية البليدة نهائيا، فيما تستمرّ عملية الحراسة، لضمان عدم اشتعال الرقعة من جديد.

كما تم بولاية سطيف، إخماد حريق أدغال وأحراش في قرية الضيافات ببلدية عموشة نهائيا.

وللتذكير، فقد سخرت السلطات العليا هذا العام، 12 طائرة إطفاء متخصصة في مكافحة الحرائق، طائرات مسيّرة للرصد والتتبع، وإمكانيات مادية وبشرية هامة، لتدعيم القدرات الوطنية في مجال مجابهة الظاهرة، التي كلفت البلاد خلال السنوات الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح، ناهيك عن تلك المتعلقة بآلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي.