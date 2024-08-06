ليبيا: إعادة تأهيل معبر غدامس الحدودي مع الجزائر

وقعت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الإثنين، على اتفاقية لإعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي مع الجزائر.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك": "عُقد أمس بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعاً تم خلاله مراسم التوقيع على مشروع إعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي بين وزارة المواصلات متمثلة في مدير إدارة وتشغيل المنافذ البرية، وبعثة المنظمة الدولية للهجرة IOM ، متمثلة في نائب رئيس البعثة بإشراف مدير إدارة المنظمات الدولية وبحضور المدير العام للمنفذ بوزارة المواصلات ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية وممثل عن بعثة الإتحاد الأوروبي المعتمد لدى ليبيا".