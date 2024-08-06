وفاة أربعة أشخاص غرقا وإنقاذ آخرين

كشفت المديرية العامة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن مصالحها سجلت خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 06 أوت الجاري، 1264 حادث غرق.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم تسجيل أربع وفيات جراء حوادث الغرق، بحيث تم انتشال جثتين لحالتين اثنتين بولاية جيجل، حالة واحدة بولاية بجاية، وحالة رابعة بولاية مستغانم.

كما تم إنقاذ – يضيف البيان- 942 شخصا من الغرق على مستوى شواطئ الوطن الممتدة عبر 14 ولاية ساحلية.

وأكدت ذات المصالح، أنه لم يتم تسجيل أي حالة غرق على مستوى التجمعات المائية.

وبهدف رفع مستوى الوعي الجماعي بأخطار وتهديدات البحر، شاركت المديرية العامة للحماية المدنية في فعاليات قافلة الوقاية والتحسيس من أخطار البحر والسباحة، والمنظمة من طرف مؤسسة HKIM23 بالتنسيق مع عدة قطاعات، والتي جابت عدة ولايات ساحلية خلال الفترة الممتدة من 17 جويلية إلى 05 أوت 2024.

وخصصت المديرية لهذا الغرض، جناح تحسيسي توعوي عرضت فيه مختلف وسائل الإنقاذ والإسعاف في حوادث الغرق، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات وقائية للمصطافين المتواجدين بمختلف الشواطئ، عن طريق توزيع مطويات تحسيسية توعوية.